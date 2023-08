Torino, si riparte: il Calendario Del Precampionato

Reduce da una stagione ricca di emozioni, conclusa ad un passo dal sogno promozione, la squadra di coach Franco Ciani è pronta per rimettersi al lavoro, più determinata che mai per continuare ad ottenere risultati sempre più importanti.

Il raduno è fissato per lunedì 14 agosto: giocatori e staff si incontreranno presso la sede di Basket Torino in Via Cervino 50.

Mercoledì 16 agosto, i giocatori effettueranno i test medici presso il Medical Lab, medical partner di Basket Torino, dopodiché si ritroveranno per la prima seduta di allenamento.

La prima amichevole precampionato, fissata per il 26 agosto alle ore 18.00, sarà subito un test di assoluto livello: il club gialloblù affronterà infatti il Derthona Basket a Sauze d’Oulx.

Il secondo impegno sul calendario del precampionato è un allenamento congiunto a porte chiuse con la Blu Basket Treviglio, che si terrà a Torino il 30 agosto alle ore 18.00.

Dopo lo scrimmage con Treviglio, la squadra di coach Ciani si recherà a Udine per partecipare al Memorial Pajetta insieme ai padroni di casa dell’Apu Udine, Fortitudo Bologna e Skrljevo (Croazia). Il 31 agosto alle 20.30 verrà alzata la palla a due per la semifinale contro la formazione udinese. Il risultato dell’incontro determinerà l’avversario del match che si giocherà il giorno seguente.

Il 5 settembre ecco un altro test di lusso: Basket Torino sarà infatti ospite della Dinamo Sassari a Nuoro, dove si giocherà una partita amichevole presentata da Reale Mutua, sponsor di entrambi i club.

Il 9 settembre, Basket Torino e la Scaligera Verona si ritroveranno a metà strada, a Milano, per l'ultimo test amichevole in vista della Supercoppa LNP.

Il primo impegno ufficiale è proprio la Supercoppa LNP Old Wild West: Torino è inserita nel Girone A e affronterà la Pallacanestro Cantù il 12 settembre alle ore 20.30 al Pala Gianni Asti, in quello che sarà il primo match casalingo della stagione di fronte ai tifosi gialloblù. Il 15 settembre invece Torino sarà ospite della Novipiù Monferrato Basket.

La squadra che vincerà il girone accederà ai quarti di finale di Supercoppa LNP, che si giocheranno il 19 settembre. Le Final Four invece sono in programma per il 23 e 24 settembre.

Il riassunto degli impegni del precampionato di Reale Mutua Basket Torino in vista della stagione 2023/24:

Lunedì 14 agosto: raduno presso la sede societaria

Mercoledì 16 agosto: test medici presso il Medical Lab e prima seduta di allenamento

Sabato 26 agosto, ore 18.00: amichevole contro Derthona Basket a Sauze d’Oulx

Mercoledì 30 agosto, ore 18.00: allenamento congiunto con Blu Basket Treviglio a Torino (porte chiuse)

Giovedì 31 agosto, ore 20.30: semifinale “Memorial Pajetta” contro Apu Udine a Udine

Venerdì 1° settembre, orario da definire: secondo impegno del “Memorial Pajetta, avversario da definire (Fortitudo Bologna / Skrljevo), a Udine

Martedì 5 settembre, ore 20.30: “Reale Mutua Day”, amichevole contro Dinamo Sassari a Nuoro

Sabato 9 settembre, ore 18.00: amichevole contro Scaligera Verona a Milano

Martedì 12 settembre, ore 20.30: Supercoppa LNP, Girone A, partita contro Pallacanestro Cantù al Pala Gianni Asti di Torino

Venerdì 15 settembre, ore 20.30: Supercoppa LNP, Girone A, partita contro Monferrato Basket a Casale Monferrato

Martedì 19 settembre: ev. quarti di finale Supercoppa LNP

23-24 settembre: ev. Final Four Supercoppa LNP