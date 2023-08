Grande successo per Casa To2025: piu' di 5000 utenti hanno provato il pattinaggio d'estate

Una grande festa sul ghiaccio. Si chiude questa settimana l’intensa estate di Casa TO2025, l’iniziativa che ha trasformato il Palavela nel luogo più fresco della stagione calda, con la possibilità di avvicinarsi al pattinaggio e prepararsi a tutto quello che sarà il cammino della #RoadTo2025, ovvero la strada che porta ai XXXII Giochi Mondiali Universitari invernali.





Dal 13 al 23 gennaio 2025, il Palavela accoglierà le stelle del pattinaggio di figura e dello short track, due dei nove sport obbligatori della massima rassegna sportiva per studenti-atleti, ma nel frattempo ha abbracciato tutti coloro che volessero regalarsi una serata un po’ diversa oppure allenarsi in vista della prossima stagione. Decine di ore di pattinaggio gratuito e gli Aperighiaccio del martedì, con tanto di allenamenti a porte aperte di giovani atleti emergenti che sognano un giorno di lasciare il segno nel firmamento internazionale: insomma, una vera e propria casa del ghiaccio, a disposizione di neofiti e non.



Oltre 5000 utenti hanno approfittato di queste occasioni, di cui 1245 bambini dell’Estate Ragazzi, provenienti da 12 centri estivi di Torino e provincia, senza alcuna barriera e con la possibilità di pattinare anche per ragazzi e ragazze con disabilità.



Questo il commento del presidente del Comitato organizzatore dei Giochi di Torino 2025 Alessandro Ciro Sciretti: «La sfida che ci eravamo prefissati di avvicinare il pubblico torinese a uno sport invernale in piena estate è da considerarsi vinta. Sicuramente, gli oltre cinquemila passaggi in Casa Torino 2025 sono la dimostrazione che in città c’è sempre grande voglia di sport. Puntiamo a replicare quella che è stata una sperimentazione anche nel 2024, ovvero molto più a ridosso dei Giochi del gennaio successivo, per valorizzare nel migliore dei modi una straordinaria venue di legacy olimpica. Ringraziamo tutti coloro che sono venuti a pattinare e siamo felici di avere avuto più di 1200 bambini, perché questo significa creare un movimento e un’eredità culturale di pratica sportiva invernale».



Tanti campioni da tutta Europa hanno potuto calcare il ghiaccio di Casa TO2025 durante questi intensi due mesi di attività, allenati da fuoriclasse di fama internazionale, tra cui il campione mondiale Maurizio Margaglio e la regina olimpica Aljona Savchenko. «Siamo molto soddisfatti, perché l’obiettivo è stato raggiunto, con tante nazioni da tutto il mondo che sono venute ad allenarsi nella nostra città – commenta il presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio -. Per loro è stata un’ottima palestra in vista della stagione invernale 2023/2024 e l’augurio è che questa esperienza possa facilitare un’apertura per tutte le stagioni del Palavela anche negli anni a venire. La nostra speranza è che questo lavoro di base abbia prodotto formazione per i nostri tecnici e che tanti ragazzi e ragazze si avvicinino al mondo del ghiaccio dopo questa esperienza».



Quello di Casa TO2025, dunque, è soltanto un arrivederci e, per tutto il mese di agosto, sarà ancora possibile visitare la mostra dei dinosauri Dinosaurs Live – City Invasion proprio all’esterno del Palavela. Il 20 settembre, invece, vi aspettiamo per le numerose iniziative in programma per la Giornata Mondiale dello Sport Universitario. Restate sintonizzati.

