Agil Volley, reparto schiacciartici: benvenuta Claudia Talerico!

La Igor Agil Volley dà il benvenuto a Claudia Talerico, schiacciatrice classe 2006 che lo scorso anno ha indossato la maglia di Imoco Conegliano vincendo lo scudetto in U18.

Nata a Cosenza il 5 maggio, la neo Igorina si è subito trasferita con la famiglia a Saronno, in provincia di Milano dove a 6 anni ha iniziato a giocare nella società di casa (Pallavolo Saronno). Nella stagione 2019/2020 si è trasferita al Visette Volley dove è rimasta per tre stagioni, fino all’estate 2022 quando poi si è accasata a Treviso.

Con la maglia del Visette Claudia è diventata vice campione in U15 nel 2021 e proprio durante le finali nazionali è stata premiata come miglior attaccante della competizione. Nel 2021/2022 il premio Mvp alle finali regionali di Lombardia. Anche per la neo Igorina ci sono soddisfazioni azzurre: nel 2021 ha partecipato all’europeo con la squadra U16. Claudia sarà aggregata alla prima squadra nella fase di preparazione.

Le sue parole: «Sono molto contenta, mi è stato spiegato bene tutto il progetto e mi sembra molto bello e stimolante, come lo è del resto tutto l’ambiente qui».