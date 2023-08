Domani il via all’internazionale Under 18 al Country Club Cuneo

Si tratta dell’International Country Club 2023 con main sponsor l’azienda LPM. Interessanti le due liste. Nel femminile guida la giovane azzurra Fabiola Marino, seguita in ordine di classifica internazionale da Gaia Mais e Viola Bedini. La quarta è Ilary Pistola, figlia di un ex allenatore della formazione di volley femminile di Cuneo.

Giocatrici che arrivano anche da lontano, vedi la rappresentante della Repubblica Ceca, Agatha Chytilova, e l’ivoriana Diabate. Dalla più vicina Francia arriva Amelia Grzelak. Al via anche le russe Daria Litvinova e Kseniia Ruchkina.

Nella lista maschile guida Alessandro Sciacca, davanti al francese Adrien Ducret. Pronto a dare battaglia Noah Canonico, aostano che si allena al Piatti Tennis Center che precede nell'acceptance list il giordano Salman.

Diverse le nazioni rappresentate, vedi il Kazakistan con Tazabekov e la Polonia con Wiktor Sasko. Non manca la Spagna con Rodolfo Garavi Yepez. Così la Turchia con Mert Aytekin. Due gli austriaci, Dario Navarro e Gustav Dressler. Infine il tedesco Sebastian Gampert, che precede il torinese Velotta (Monviso Sporting Club) e l'altro azzurro Pier Gazzola.

Assegnate ieri anche le wild card. Nel maschile, per decisione della FITP e nel main draw sono andate a Junior Samuel Estevez (Ita) e a Niccolò Satta (Ita). Quelle del circolo organizzatore, invece, a Federico Pugliese e Romeo Spinolo. Nelle qualificazioni a Riccardo Terzoli, Enrico Boi, e Ivan Veronese. Del circolo, invece, a Matteo Tardivo, Giulio Stella e Simone Massellani.

In campo femminile, per il main draw, a Nicole Molaro, e Sara macchione, per decisione della FITP. Del circolo sono andate a Eleonora Gatti e alla cinese Bojian Zhang, altra giocatrice che si allena al Piatti Tennis Center di Bordighera. In qualificazione, e tutte di competenza del circolo, sono state assegnate a Giulia Falco, Giulia Alternini, Silvoia Zappoli, Eleonora Tognolo, Sofia Coati e Patricia Moldova Brezoi.

Al Country Club Cuneo, da sempre in prima linea nelle organizzazioni, dai giovanili agli Internazionali da 100.000 $ femminili nonchè nel recente passato alle rassegne da 25.000 $ ITF maschili (in una di queste si era issato al titolo l'argentino Etcheverry, ormai alla soglia della Top 30 ATP), sarà dunque una settimana di Ferragosto dai tratti agonistici e sportivi, con le belle gesta dei più giovani. Direttore di torneo Alberto Maniscalco, Ettore Russo il referee.