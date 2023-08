Derthona Basket - L’amichevole con Marquette: una bella esperienza

Davanti a una buona cornice di pubblico, in un contesto bello da vivere, il College americano ha giocato un’altra partita del suo tour italiano.

Esperienza di alto livello per alcuni dei ragazzi cresciuti nel settore giovanile della Bertram Derthona, scesi in campo insieme a giocatori di altre squadre nella gara contro Marquette , disputata al PalaOltrepò di Voghera.

La squadra del Derthona Basket, guidata in panchina dal Responsabile tecnico del settore giovanile Luca Ansaloni, ha schierato tra le sue fila anche Dario Gay e Matteo Lisini (BC Serravalle), Pietro Avonto (Junior Casale), Flavio Gay (Virtus Cassino) e Daniele Pesenato (Omnia Pavia). La Società ringrazia gli altri Club per la grande collaborazione e la disponibilità mostrata nella concessione dei propri atleti per questa bella esperienza.