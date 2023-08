Agil Volley: Zoe Moiran nuovo tassello del reparto centrali!

Nuova Igorina è Zoe Moiran, classe 2006, che nelle ultime stagioni ha indossato la maglia del settore giovanile Imoco Volley.

Veneta, nata a Venezia il 24 agosto, la neo Igorina inizia a giocare al Cus Venezia alle elementari grazie ad alcune amichette ed è amore a prima vista. A 12 anni la chiamata da parte di Imoco e tante soddisfazioni, fra cui due prestigiosi scudetti, con l’Under 14 nel 2019 e in Under 19 la passata stagione insieme a Claudia Talerico. Nel 2021 Zoe partecipa a diversi stage con la nazionale e in quell’anno, alle finali nazionali, riceve il premio di miglior centrale.

Le sue parole: «Sono molto contenta di questa nuova esperienza perché mi aspetto di crescere sia tecnicamente sia personalmente e soprattutto di ottenere dei buoni risultati di squadra».

L'atleta sarà aggregata alla prima squadra per la fase di preparazione.