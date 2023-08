Fulgor: benvenuto, anzi, dobrodošli, Zan Kosic

Kosic, professionista esperto all’interno della pallacanestro europea, ricoprirà il ruolo di guardia nella nuova Paffoni di coach Ducarello. Nato il 4 giugno del ’93 Kosic è alto 188 centimetri e porta alla Fulgor non soltanto un’ottima vena realizzativa, ma anche la capacità di pescare i compagni liberi.

Kosic ha giocato per una vita in patria, al Maribor - una delle formazioni più forti della storia in Slovenia assieme all’Olimpia Lubiana -, poi altri Club in terra slovena e le esperienze in Romania e in Serie A belga.

Mancino, come Balanzoni, con cui formerà una coppia importante all’interno del panorama cestistico della Serie B.

«Abbiamo visionato diversi giocatori comunitari - le parole del DS Fanchini -, alla fine crediamo che il profilo di Kosic sia in linea con quanto lo staff tecnico e la squadra avevano bisogno. Abbiamo avuto referenze positive sul giocatore, che ci ha fatto un’ottima impressione fin da subito, sia dal punto di vista tecnico che umano. Ad inizio mercato abbiamo deciso che lo slot comunitario sarebbe stato occupato dalla guardia titolare e ci siamo presi tutto il tempo necessario per fare la miglior scelta possibile. Aspettiamo Zan a fine agosto per iniziare a preparare al meglio l’impegnativa stagione ormai alle porte».