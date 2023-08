Azzurro Derthona: Severini nei 12 per i Mondiali, Talpo d’argento con l’Under 16

La convocazione di Luca Severini nei 12 atleti che disputeranno la FIBA World Cup 2023 a Manila, la medaglia d’argento conquistata da Vanni Talpo con la Nazionale Under 16 agli Europei di categoria conclusi ieri. Due grandi traguardi Azzurri che rendono orgogliosa la Bertram Derthona e la legano ancora di più al fascino della maglia Azzurra dell’Italia.

Dopo la gara amichevole a Ravenna contro Portorico, il CT Gianmarco Pozzecco ha selezionato i 12 atleti che prenderanno parte ai Mondiali: tra loro, Luca Severini. Il gruppo si ritroverà a Roma il 16 agosto, prima della partenza per la Cina, dove l’Italia giocherà le ultime due amichevoli di preparazione, e successivamente per le Filippine.

Si è concluso con la sconfitta in finale contro la Spagna, maturata solo negli ultimi istanti, il grande percorso dell’Italbasket Under 16 a Skopje. Per Vanni Talpo, assistente di Giuseppe Mangone, e per tutto il gruppo, la soddisfazione di una bella medaglia d’argento.

A Luca e Vanni vanno i complimenti di tutta la Società per gli importanti traguardi raggiunti!