Reale Mutua Torino presenta il roster 2023/24 e i numeri di maglia

Parola d'ordine "continuità" in sede di costruzione della squadra. Sono ben cinque i giocatori confermati dalla scorsa stagione: il capitano Niccolò De Vico, Luca Vencato, Simone Pepe, Federico Poser e Matteo Schina. Quattro volti nuovi: i due americani Keondre Kennedy e Donte Thomas, l'esperto lungo Marco Cusin e l'ala classe 2001 Matteo Ghirlanda. Completa il roster il giovane Gianluca Fea, ala classe 2004 che ha già trascorso le ultime due stagioni in maglia Reale Mutua come aggregato alla prima squadra e come atleta della formazione Under 19 Eccellenza.

La squadra si ritroverà nel tardo pomeriggio di oggi, 14 agosto, presso la Sede di Via Cervino 50 per il raduno, fatta eccezione per Donte Thomas, che arriverà in Italia e si unirà al gruppo appena saranno completate le procedure burocratiche legate all'ottenimento del visto.

Questi i numeri di maglia:

#0 - Keondre Kennedy

#1 - Donte Thomas

#3 - Luca Vencato

#6 - Matteo Ghirlanda

#8 - Matteo Schina

#10 - Gianluca Fea

#12 - Federico Poser

#21 - Niccolò De Vico (C)

#22 - Marco Cusin

#40 - Simone Pepe

STAFF TECNICO - Allenatore: Franco Ciani. Ass. Allenatori: Alessandro Iacozza, Marco Siragusa. Preparatore fisico: Roberto Marocco