Overall Tre Colli: Jioannis Davarias sesto alla Firenze Viareggio

Nella importante classica di Ferragosto, 180 km da Firenze a Viareggio passando per il valico della Prunetta e lo strappo della Pedona, il Greco Davarias ha portato in casa Overall Tre Colli un piu' che onorevole 6° posto agguantato con determinazione anche a fronte della caduta dell'ellenico a pochi chilometri dal traguardo che lo ha costretto ad inseguire i drappello di fuggitivi di cui faceva parte.

Da sottolineare il lavoro della squadra che ha piu' riprese ha condotto la testa del gruppo a favore di Davarias deputato ad elemento di punta alla ricerca del risultato. Ottima la direzione degli atleti da parte dei direttori sportivi Francesco Baldi e Luciano Gori.

Soddisfazione in casa Overall, che ha evidenziato le proprie potenzialita' anche in assenza di Luca Cavallo costretto al forfait per un attacco febbrile dell'ultimo momento.