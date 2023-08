Oleggio Basketball: Samuele Telesca blinda il roster degli Squali!

Di Torvaianica, nato a Roma il 2 febbraio, Samuele inizia a giocare a basket al Torvaianica Basket a 5 anni per una motivazione molto semplice: mentre quasi tutti giocano a calcio, con la palla lui preferisce palleggiare e così il papà cerca un palazzetto. Il neo Squalo si trasferisce poi all’EuroBasket e l’anno dopo è alla Stella Azzurra Roma dove con i compagni conquista uno splendido scudetto Under 16.

Nella stagione 2019/2020 si accasa alla Smit Roma Centro e gioca in C Gold ed è aggregato alla prima squadra; la stagione dopo è fisso in prima squadra e C Gold e poi conosce la serie B indossando per due anni la maglia di Capo d’Orlando. Nell’ultima stagione a metà anno ritorna alla Smit Centro Roma di nuovo in C Gold per giocare molto di più.

Coach Gandini: «Samuele rappresenta un altro giocatore duttile che può ricoprire più ruoli, da esterno e da quattro all’occorrenza. Ha tantissima voglia di mettersi in discussione e di provare a confrontarsi con la pallacanestro del nord, mi aspetto si possa calare al meglio nel suo ruolo».

Il neo Squalo: «Sono molto contento di essere a Oleggio, per me rappresenta una grande opportunità di sport e di vita. Negli anni precedenti non ha avuto tanto spazio e qui voglio meritarmelo; è anche la mia prima esperienza al nord e sono molto entusiasta di confrontarmi con realtà nuove e diverse».