La preseason del Bcc Derthona Basket

Dal 24/8 comincerà il lavoro vero e proprio per le ragazze di Cutugno che scenderanno in campo, per il primo test, martedì 5 settembre (ore 20,30) ad Azzate (Va) contro la formazione varesina che milita nel campionato di serie B lombardo.

La prima amichevole casalinga invece alza notevolmente l’asticella delle difficoltà visto che sabato 9 (ore 16,30) le castelnovesi affronteranno, a Casale Monferrato, il Geas Sesto San Giovanni, squadra di A1; la serie delle avversarie illustri continua con la Reyer Venezia cui il BCC andrà a far visita il 15/9 (ore 17) per poi riaffrontare nuovamente, questa volta in trasferta, il Geas Sesto (mercoledì 20/9 ore 19).

Nel week end successivo (sabato 23 e domenica 24) le giraffe saranno impegnate, a Milano, nella terza edizione del Trofeo Stefano Moretti, organizzato dal Sanga Milano, affrontando, nella prima semifinale, le svizzere del Baden (ore 19); a chiudere il ciclo di amichevoli di preparazione sarà la sfida di sabato 30/9 (ore 12) che vedrà le giocatrici di coach Cutugno affrontare, a Bologna, la Thunder Matelica, ex formazione del neo coach castelnovese.

Oltre agli impegni prettamente agonistici, però, il BCC sarà protagonista, in questo periodo, anche fuori dalla palestra: sabato 9 la partecipazione, in qualità di testimonial, della 24a giornata Franca Cassola Pasquali che avrà il suo culmine nel concerto dell’ex Equipe 84 Maurizio Vandelli. Domenica 10 settembre, invece, il BCC sarà tra le società aderenti alla ‘Domenica Sportiva’, appuntamento ormai diventato un classico e che raduna, in piazza Vittorio Emanuele II, lo sport castelnovese; all’interno della manifestazione poi, ulteriore spazio al basket con l’intervista spettacolo con una vera e propria icona della pallacanestro quale è Dan Peterson.