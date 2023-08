Pallapugno: le finali di Coppa Italia

A sostegno della Fipap , che organizza la manifestazione in collaborazione con la Pallonistica Ricca, anche quest’anno ci sono la Fondazione Crc (che supporta gli incontri riservati al settore giovanile), la Banca d’Alba e la Siscom .

Tra esattamente una settimana, sarà lo sferisterio di Ricca di Diano d'Alba , in provincia di Cuneo, ad accogliere le tre giornate delle finali di Coppa Italia , con nove partite che si giocheranno da venerdì 25 a domenica 27 agosto .

Il biglietto d’ingresso per la finale di Serie A costa 10 euro, otto euro per quella di Serie B. Entrata gratuita per tutte le altre categorie.

Serie A – Finale

Sabato 26 agosto, ore 21

Pallapugno Albeisa-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Serie B – Finale

Venerdì 25 agosto, ore 21

Tealdo Scotta Alta Langa-Castiati Neivese

Serie C1 – Finale

Domenica 27 agosto, ore 21

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pieve di Teco

Serie C2 – Finale

Domenica 27 agosto, ore 17

Pro Paschese-Merlese

Femminile – Finale

Domenica 27 agosto, ore 11

San Leonardo-Amici del Castello

Under 21 – Finale

Domenica 27 agosto, ore 14

Bormidese-Benese

Allievi – Finale

Sabato 26 agosto, ore 16.30

Pro Paschese A-Virtus Langhe

Esordienti – Finale

Sabato 26 agosto, ore 14

Araldica Castagnole Lanze-Taggese

Pulcini – Finale

Venerdì 25 agosto, ore 17

Ricca-San Leonardo