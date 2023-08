Derthona Basket e Gestione Cittadella al ‘Meeting di Rimini’: gli eventi più importanti

Dal 20 al 25 agosto la città romagnola sarà la capitale mondiale della cultura, con ospiti di prestigio, convegni, meeting ed eventi da non perdere.

Tra questi, alcuni organizzati da Derthona Basket e Gestione Cittadella nel padiglione Cittadella dello Sport (A7/C7). Uno spazio dedicato allo sport e ai suoi protagonisti, in cui potere scoprire da vicino il mondo della pallacanestro.

Il primo appuntamento da segnare in calendario è la ‘Presentazione gioco del Baskin: il primo sport dedicato a tutti’ in programma lunedì 21 agosto alle ore 16 presso lo Spazio Derthona del padiglione. Con la presenza di Antonio Bodini, Presidente e co-fondatore ODV Baskin e Consigliere Nazionale Sport Inclusivi (EISI) la giornata si concluderà con una partita tra le rappresentative Baskin di Emilia-Romagna e Marche in programma dalle 19 alle 20.30 a ingresso libero.

Mercoledì 23 agosto due grandi appuntamenti: alle ore 15.30 si terrà il Workshop ‘Le statistiche nel mondo dello sport’ promosso da Derthona Basket con il patrocinio di AIASP (Associazione Italiana Addetti Statistiche Pallacanestro). L’incontro sarà tenuto da Guido Corti, Team Leader Stats Crew a EuroBasket 2022: si tratta di un’attività ad accesso libero fino al raggiungimento dei 40 posti disponibili.

A seguire, ad ingresso libero, verrà disputato il Torneo di Basket della Nazionale Artisti. Diverse le personalità note che parteciperanno alla partita in programma dalle 17.30 alle 22 nello Spazio Derthona. Negli intervalli si esibiranno le Derthona Cheer.

Il quarto appuntamento da non perdere, giovedì 24 agosto dalle ore 15 alle 17, sarà un incontro dedicato agli allenatori di pallacanestro dal titolo ‘Il giocatore: da giovanile a senior. I dettagli dalla programmazione al campo’ tenuto da coach Alessandro Lotesoriere, ingegnere industriale che preferisce ingegnarsi a costruire squadre con una grande passione che sa trasmettere con entusiasmo a chi lo ascolta.

Nato a Monopoli nel 1986, ha iniziato la sua carriera nel 2007 come assistente della

squadra della sua città. Nell’estate 2015 approda al Basket Ravenna in Serie A2,

dove resta per quattro stagioni. Nelle successive due annate le esperienze da

assistente nel massimo campionato alla Fortitudo Bologna e alla Pallacanestro

Reggiana, prima del ritorno a Ravenna da capo allenatore in Serie A2 per un biennio, vincendo nel 2021/22 il premio come “allenatore esordiente dell’anno nel girone d’andata”.

Anche questa attività, realizzata da Derthona Basket e CSI con il supporto del CNA Emilia Romagna, sarà a ingresso libero.

Infine, durante tutti i sei giorni di evento, il Derthona Basket sarà impegnato con i camp giovanili aperti ai ragazzi dai 7 ai 19 anni, gratuiti e con prenotazione attraverso la app del meeting.

Viviamo insieme il grande sport nel Padiglione Cittadella al Meeting di Rimini!