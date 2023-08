Oleggio Basketball, suona la prima campanella!

Ci siamo! È arrivato il momento di far suonare la prima campanella per gli Squali. La serie B interregionale targata Oleggio Magic Basket si raduna ufficialmente domenica 20 agosto in città. Il primo incontro fra dirigenza biancorossa, staff e squadra sarà al Soul per un aperitivo societario di inizio stagione.

Lunedì 21 al palazzetto dello Sport di Oleggio dalle 10 test atletici e misurazioni con il preparatore Luca Boero e il fisioterapista Matteo Bonin e nel pomeriggio visite mediche cui seguirà la prima seduta. Da martedì 22 doppia seduta di allenamento con preparazione atletica e palla.

Consuetudine ormai il ritiro in montagna sia per continuare il lavoro prettamente tecnico sia soprattutto per creare gruppo, quest’anno particolarmente rinnovato sia nel roster sia nello staff tecnico. Gli Squali saranno a Bielmonte da lunedì 28 a mercoledì 30 agosto per poi continuare con la doppia seduta di allenamento una volta rientrati; da lunedì 4 settembre settimana tipo.

Sabato 2 settembre inizia anche il pre campionato con un appuntamento sul parquet a settimana. Queste le amichevoli, tutte alle 18: il 2 a Nerviano (B interregionale); il 9 in casa contro Cerro Maggiore (C unica); il 16 a casa di Desio (B d’Eccellenza; la partita dipenderà dalla situazione della squadra lombarda in Supercoppa, nel caso sarà organizzato un altro confronto); il 23 settembre in casa con Social Osa Milano (B interregionale).

Coach Paolo Gandini: «Saranno sei settimane piene di preparazione, ci servirà tanto lavoro per conoscerci sia come staff, sia come approccio con i ragazzi quasi tutti nuovi. Siamo un gruppo giovane e questo ci aiuta per tenere i ragazzi in palestra il più possibile, - spiega il tecnico - il nostro obiettivo sarà cementificare il gruppo e trovare i giusti equilibri e saranno molto utili i tre giorni in montagna, ma sarà un po’ il filo rosso di tutta la nostra stagione, il lavoro in palestra sarà quello che ci farà fare la differenza in campo».