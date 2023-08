Reale Mutua Basket Torino comunica che, in data mercoledì 23 agosto 2023 alle ore 11.30, si terrà il "Media Day" presso il CRAL di Reale Group (Corso Agnelli 129, Torino). Sarà un'occasione per presentare la squadra alla stampa e per dare spazio a interviste con i giocatori e gli allenatori.

Tutti i giornalisti e operatori dell'informazione sono cordialmente invitati a partecipare e potranno comunicare la loro presenza contattando l'indirizzo nicola.lupo@baskettorino.it.