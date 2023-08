Oleggio Basketball, quattro Squali aggregati alla prima squadra

Sono questi gli Squali che saranno aggregati alla B Interregionale di coach Paolo Gandini: l’ala piccola Luca Boldrini (in foto con il numero 11) e il play/guardia Andrea Maviglia (in foto con il numero 15) entrambi classe 2005 appartenenti al Cbc Basketschool Ted Corbetta; l’ala Daniele Roncari (in foto con divisa bianca) classe 2004, già di grande aiuto nelle stagioni precedenti sempre in prima squadra e la guardia/ala Giovanni Scollo (in foto con divisa rossa) classe 2006, entrambi del settore giovanile Oleggio Junior Basket.