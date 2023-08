Fitarco Piemonte - Europei Para-Archery

Nel primo giorno di gare è proprio l’atleta piemontese a siglare il nuovo record europeo e mondiale sulle 72 frecce di qualifica: 674 punti (657 il precedente primato mondiale e 650 quello europeo).

Nuovo record europeo anche nella qualifica mixedteam: 1.283 punti (il precedente era di 1.264).

Forte della prima posizione individuale, Elisabetta accede direttamente ai quarti di finale dove batte 6-0 la greca Poimenidou; 6-2 in semifinale sull’ucraina Shevchenko e vittoria nella finale contro la turca Sengul per 6-2 che le vale l’ennesimo titolo europeo.

Nella gara in doppio, assieme alla compagna Veronica Floreno, ottiene l’argento, arrendendosi nella finale alla Turchia ma solamente alle frecce di spareggio (13-14), in un campo delle finali allestito nel porto della città e caratterizzato da un ostico e imprevedibile vento.

Stesso risultato anche nel mixedteam, assieme a Stefano Travisani. Il duo azzurro batte l’Azerbaijan 6-0 nei quarti di finale, l’Ucraina 5-3 in semifinale, e si arrende nuovamente alla Turchia nella finale (1-5), conquistando così l’argento.

In gara anche altri tre piemontesi: Roberto Airoldi (Arcieri Cameri) nel ricurvo open maschile, Matteo Bonacina e Giampaolo Cancelli (Arcieri Alpignano), entrambi impegnati nel compound open maschile.

Per Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi) arriva l’argento nel mixedteam, in coppia con Eleonora Sarti (fresca di carta paralimpica per Parigi2024). Il duo azzurro accede direttamente alle semifinali, forte della qualifica, dove si impone 150-143 sulla Francia; la sfida per l’oro vede però la vittoria della Gran Bretagna con un netto 152-138, sfida caratterizzata anche dal passaggio di una nave da crociera alle spalle dei paglioni.

A livello individuale, dopo aver ottenuto la prima posizione in qualifica (691 punti), Matteo conquista i primi due turni di scontri per poi affrontare proprio il compagno Cancelli nel derby ai quarti di finale, vinto da Giampaolo di misura (136-137). Cancelli (nono in qualifica con 672) terminerà poi in quarta posizione individuale, battuto dal finlandese Forsberg (136-145).

I due impegnati anche nella gara in doppio, si fermano però già al primo turno (149-150) per mano dell’Austria, nonostante il miglior punteggio della qualifica.

Airoldi termina invece in settimana posizione individuale, dopo che aveva ottenuto la quindicesima in qualifica (552 punti).

Stagione paralimpica che proseguirà e si concluderà il 9-10 settembre prossimi nuovamente a Nove Mesto nad Metuji (Rep. Ceca) con la fase finale della Coppa Europea Para-Archery.

Risultati completi