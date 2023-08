Basket Torino: la campagna abbonamenti e le modifiche al calendario

Riparte la Campagna Abbonamenti 2023/24 "Godo come un... AbbonaTO", presso la sede di Basket Torino in Via Cervino 50. La biglietteria della sede sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Si ricorda che gli abbonati della stagione 2022/23 hanno ancora tempo fino al 31 agosto per esercitare la prelazione sul proprio posto ed usufruire di una promozione riservata sul prezzo dell'abbonamento.

La vendita degli abbonamenti è sempre attiva anche online su Vivaticket.

Inoltre si comunica che il calendario della regular season di Basket Torino ha subito alcune variazioni, su richiesta del club gialloblù alla FIP affinché le partite casalinghe fossero spostate dal sabato alla domenica. Questo è, ad oggi, il calendario aggiornato delle partite che si terranno al Pala Gianni Asti:

- Torino vs Latina: sabato 30 settembre, ore 18.00

- Torino vs Treviglio: domenica 15 ottobre, ore 18.00

- Torino vs Vigevano: domenica 29 ottobre, ore 18.00

- Torino vs Monferrato: domenica 5 novembre, ore 18.00

- Torino vs Juvi Cremona: domenica 26 novembre, ore 18.00

- Torino vs Rieti: mercoledì 6 dicembre, ore 20.30 (turno infrasettimanale)

- Torino vs Agrigento: sabato 9 dicembre, ore 18.00

- Torino vs Luiss Roma: sabato 23 dicembre, ore 18.00

- Torino vs Cantù: domenica 7 gennaio, ore 18.00

- Torino vs Trapani: sabato 20 gennaio, ore 18.00

- Torino vs Urania Milano: domenica 28 gennaio, ore 18.00

Il club è in attesa di ulteriori conferme dalla FIP su eventuali altre modifiche al calendario. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati il prima possibile.