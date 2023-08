Oggi il raduno della Paffoni, domani si inizia al Pala Bagnella con gli allenamenti

Dopo le visite mediche effettuate durante la mattinata, i giocatori hanno ritirato il materiale tecnico per poi spostarsi al Pala Bagnella dove la dirigenza ha dato loro il benvenuto.

Ad aprire le danze il DS Fanchini, che avremo modo anche di ascoltare sui nostri social domani con un punto sul mercato rossoverde. «Siamo contenti della formazione allestita durante questa lunga estate – le parole del Direttore Sportivo -, vogliamo fare un campionato di alta classifica, ma non ci devono essere pressioni su di voi. Sarà una stagione lunga, molto faticosa, con formazioni davvero forti, dobbiamo cercare di arrivare il più lontano possibile».

Dopo Fanchini è stato il Direttore Generale Carlo Alberto Padulazzi a prendere la parola: «Io vi voglio dare il benvenuto a nome di tutto il Club. Voglio anche fare un ricordo e un ringraziamento speciale ad Ugo Paffoni e alla famiglia, perché se oggi questa società ha ambizioni di alto livello, a partire da quella di essere un punto di riferimento sportivo per il territorio, il merito è del Signor Ugo e della famiglia Paffoni. Lottiamo per portare più in alto possibile il nome di questo brand, con un seguito importante di tifosi e bambini per cui essere un esempio. Buon lavoro a tutti!»

Il vice presidente Michele Burlotto ha sottolineato l’importanza della stagione: «Questo è un anno speciale. Il grande sogno del Signor Ugo Paffoni era poter veder giocare la sua Fulgor al Palazzetto di Gravellona, e voi avrete il piacere e l’onore di essere la squadra che per la prima volta calcherà quel campo. Vorrei che questa sia una stagione emozionante, che ci possa far divertire – tutti. Dunque vi auguro un buon lavoro e vi faccio anche io un in bocca al lupo».

A chiusura l’intervento di coach Ducarello: «Io credo molto nel collettivo, nella forza del gruppo, ed è questo che vorrei si privilegiasse. Offro tutta la mia disponibilità a voi, in cambio della vostra; il mio rispetto, in cambio del vostro. Insieme si possono raggiungere traguardi importanti e, soprattutto, quello che vi porterete avanti nel corso della vostra carriera sono le relazioni umane. Le vittorie e le sconfitte passano, i rapporti che si creano no. Balanzoni, Baldassarre e Torgano sono stati miei giocatori, ci siamo sentiti nel corso degli anni e oggi ho il piacere e la fortuna di ritrovarli. Questo è bellissimo e vorrei che capiste quanto alla base dei successi e della capacità di superare i momenti bui ci sia la forza del gruppo».

Vi ricordiamo che domani, alle ore 17:00, la squadra effettuerà il primo allenamento pomeridiano aperto al pubblico, sempre al Pala Bagnella.