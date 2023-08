Nuovo Title Sponsor oleggese per gli Squali!

La società biancorossa è orgogliosa di annunciare un’importante novità per questa stagione, nuova anche nella formula del campionato: un nuovo Title Sponsor!

Il Cda di Magic Spa, già proprietaria del marchio MAMY.EU, ormai da diverse stagioni abbinato come title sponsor di entrambe le società oleggesi, ha deciso di essere presente con il marchio aziendale “MAGIC absorbing your needs” per essere al fianco degli Squali addirittura per le prossime tre stagioni.

Un cambio di immagine importante, che rafforza ancora di più il legame tra l’azienda oleggese e il sodalizio Oleggio Basketball.