Bertram Derthona: amichevole contro Reale Mutua Torino

Prosegue il lavoro in altura della Bertram Derthona, impegnata a Sauze d’Oulx nei primi allenamenti della stagione 2023/24. La squadra allenata da coach Marco Ramondino terminerà la prima fase in quota con l’amichevole contro la Reale Mutua Torino in programma sabato 26 agosto alle ore 18 al palazzetto della città piemontese.

La Società comunica che l’ingresso alla partita sarà libero fino al raggiungimento del numero massimo di 200 spettatori. Per prenotare il proprio posto a sedere i tifosi dovranno compilare il form presente qui.

Per ogni ulteriore informazione relativa alle modalità di accesso al palazzetto nella giornata di sabato, è possibile contattare il Club scrivendo una mail a marketing@derthonabasket.it

Con l’occasione, Bertram Derthona intende ringraziare il Comune di Sauze d’Oulx per la disponibilità e la collaborazione dimostrate nell’organizzazione del ritiro precampionato e nella concessione degli spazi del palazzetto e della palestra che la squadra sta utilizzando in questi giorni in altura.