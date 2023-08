I 'piccoli' del moto club Alfieri in Toscana per il Trofeo nazionale delle Regioni

Tornano in pista i piloti del moto club Alfieri di Asti, dopo la breve pausa estiva.

In particolare, i 'piccoli' Alfieri sono pronti per cimentarsi nel Trofeo nazionale delle Regioni di mini enduro, che si terra? domenica 27 agosto a Massa Marittima, in Toscana. I ragazzi sono stati quindi chiamati a rappresentare il Piemonte, visti gli ottimi risultati conseguiti quest'anno, anche in seguito alla costituzione del gruppo di lavoro a loro dedicato.

A portare in alto i colori del sodalizio astigiano e del Piemonte ci saranno: Pietro Ansaldi (125 mini), Pietro Bertorello (Junior), Edoardo Marchisio (Cadetti), Marco Orsi (125 mini), Bartek Scarfiello (Junior).