FISI-AOC: Coppa del Mondo Skiroll

Emanuele Becchis non ha rivali nel format a lui più congeniale: la sprint. Così il piemontese dello sci club Alpi Marittime porta a casa la vittoria consecutiva numero undici in questo format.

A Madona, in Lettonia, dove il meteo non lascia spazio al sole ma solo ai nubifragi tipici della zona, si è cosi svolta la seconda tappa della Coppa del Mondo di skiroll che ha visto il cuneese vincere sul padrone di casa, il lettone Lauris Kaparkalejs e sul compagno di squadra, l'azzurro Michele Valerio che conferma la posizione della gara inaugurale di Schuchinsk.

Tra le donne, stesse protagoniste della sprint inaugurale: a prevalere è ancora la norvegese Julie Henriette Arnesen davanti al duo svedese Linn Soemskar (terza un mese fa) e Jackline Lockner. Elisa Sordello non replica la buona prova in Kazakistan e chiude ottava.