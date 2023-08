ValleBelbo Sport: l’attività agonistica riparte il 28 agosto

Dal 28 agosto, presso il Centro Sportivo Orangym - piscina “Gianni Palumbo” di Nizza Monferrato, riprenderanno gli allenamenti dopo la pausa estiva. Il gruppo dei “Categoria” svolgerà le prime sedute presso la struttura che dispone di una vasca da 25 metri coperta, di una palestra attrezzata e di un ampio spazio esterno, in vista del training camp che sancirà il via ufficiale della stagione 2023-2024: il raduno, che si terrà a Baceno (Vb) e sarà effettuato in collaborazione con l’AstiNuoto, si svolgerà nelle giornate del 4, 5 e 6 settembre. Nei tre giorni successivi, 6, 7 e 8 settembre, il raduno in Verbano-Cusio-Ossola coinvolgerà i ragazzi delle categorie Esordienti e Propaganda i quali cominceranno gli allenamenti presso la piscina Gianni Palumbo in concomitanza dell’inizio delle scuole (11 settembre).