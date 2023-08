Bertram Derthona, Stairway to Europe

L’abbraccio e il calore dei tifosi nell’aperitivo di inizio stagione, le visite e i primi allenamenti nella facility della Cittadella dello Sport e ora la partenza per Sauze d’Oulx, sede del ritiro precampionato che terminerà sabato 26 agosto con la prima amichevole contro la Reale Mutua Torino. La stagione 2023/24 della Bertram Derthona è ufficialmente iniziata e, a partire da lunedì 4 settembre, sarà possibile per tutti i tifosi sottoscrivere l’abbonamento stagionale per le gare che si disputeranno al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

L’annata appena cominciata segnerà anche il debutto assoluto in una competizione europea, la Basketball Champions League, della formazione allenata da Marco Ramondino. L’esordio in gare ufficiali oltre i confini italiani è parte integrante del claim della campagna abbonamenti ‘Stairway to Europe’, che accompagnerà i Leoni in una stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti da vivere tutti insieme.

La tessera stagionale sarà valida per le 18 gare casalinghe certe della stagione (15 di regular season di Serie A, 3 di stagione regolare di BCL) e sarà acquistabile sia presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19) che online sul sito di Vivaticket.

I possessori della tessera 2022/23 potranno riconfermare il loro posto a sedere anche in questa stagione recandosi presso la segreteria del Club da lunedì 4 a venerdì 8 settembre, esercitando così il proprio diritto di prelazione. Contestualmente, da lunedì 4 settembre, tutti i tifosi potranno acquistare l’abbonamento.

In sede di campagna abbonamenti saranno in vendita i posti in tutti i settori del palazzetto, con l’eccezione del Courtside, del Parterre Laterale e della Tribuna Derthona. Come già avvenuto gli anni scorsi, le scontistiche sul prezzo intero vengono applicate agli Under 18 e agli Over 65. Presentando un documento attestante lo stato di famiglia, inoltre, tutti i membri dei nuclei familiari godranno di scontistiche dedicate rispetto al prezzo intero della tessera stagionale nei vari settori del palazzetto di Casale Monferrato.

La tessera stagionale a prezzo ridotto sarà acquistabile solo recandosi presso la sede di via San Marziano 4, mentre online saranno in vendita solo gli abbonamenti a prezzo intero.

Di seguito i prezzi degli abbonamenti:

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 18 E 0VER 65 Parterre Derthona 670 € 530 € Parterre Bianconero 530 € 390 € Tribuna Bianconera 275 € 210 € Curva Sud 140 € 100 € Curva Nord Derthona 140 € 100 €

Per i tesserati del Gruppo Area Bianconera la Società propone una scontistica dedicata per il settore di Curva Nord Derthona: la tessera abbonamento in quei posti del palazzetto sarà infatti acquistabile al prezzo di 70 €. Per maggiori informazioni su come tesserarsi con Area Bianconera contattare direttamente il gruppo di tifo organizzato all’indirizzo email: areabianconeratortona@gmail.com.

Sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2023/24 significa anche essere protagonisti dei passi presenti e futuri della Bertram Derthona: il Club ha infatti deciso che tutti i tifosi che si abboneranno quest’anno potranno esercitare il diritto di prelazione sulla scelta del posto a sedere nella nuova arena da 5000 posti alla Cittadella dello Sport, che sarà la casa dei Leoni a partire dal 2024/25.

Per ogni ulteriore informazione relativa a costi e modalità di acquisto degli abbonamenti per la stagione 2023/24 è possibile contattare il Club recandosi presso la sede di via San Marziano, telefonando al numero 0131 1953689 oppure mandando una mail a segreteria@derthonabasket.it.

‘Stairway to Europe’: dal 4 settembre via alla campagna abbonamenti della stagione del debutto europeo della Bertram Derthona.