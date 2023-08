FIGURA – Ghezzo a Bangkok per la prima tappa del Junior Grand Prix

La campionessa italiana Juniores scenderà sul ghiaccio asiatico dell’IWIS International Training Center tra giovedì e venerdì nel primo dei sette round della manifestazione, con l’ambizioso sogno di provare a strappare il pass per la finale di Pechino in dicembre.

Ma per la giovanissima atleta dell’Ice Club Torino, classe 2010, sarà il primo evento internazionale in carriera e gli obiettivi primari sono ben delineati dal suo coach e coreografo Edoardo De Bernardis: «Amanda è molto felice e orgogliosa di rappresentare l’Italia nel circuito Junior Grand Prix. Certamente c’è tanta emozione e anche un pizzico di timore, come è normale che sia, ma l’obiettivo è quello di presentare la nuova coreografia e due programmi puliti».