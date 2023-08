Oleggio Basketball: Squali al lavoro!

Dopo l’apericena di domenica per darsi il “benvenuto” e il “ben ritrovato”, le porte del palazzetto si sono aperte ufficialmente. Procede alla grande la prima settimana di lavoro degli Squali per l’Oleggio Magic Basket che sarà protagonista del prossimo campionato di serie B interregionale: doppia seduta di allenamento tutta settimana, lavoro anche sabato e poi partenza per tre giorni a Bielmonte da lunedì 28.

Il presidente Mauro Giani: «Che cosa mi piacerebbe vivere quest’anno? Belle emozioni, - dice - facciamo un nuovo campionato, di cui non si conosce il livello tecnico. Abbiamo una squadra nuova, compreso lo staff e mi aspetto di vedere un gruppo che cresca man mano durante la stagione, consapevoli che per l’amalgama ci vorrà del tempo. Vorrei vedere una squadra che con il passare del tempo ci faccia divertire divertendosi lei stessa in campo, proprio come recita il nostro motto #divertirsidivertendo».

Coach Paolo Gandini: «Buonissime le prime impressioni, i ragazzi stanno lavorando già duro, si sono messi subito a disposizione con Luca Boero. Abbiamo messo giù le prime due idee e i primi concetti con la palla, dobbiamo lavorare tanto, i ragazzi sono sul pezzo».