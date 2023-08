Nella mattinata di oggi (venerdì 25 agosto), Thomas ha svolto le visite mediche al Medical Lab, medical partner di Basket Torino, prima di recarsi in palestra al CRAL di Reale Group, dove ha incontrato i compagni di squadra e lo staff tecnico.

Thomas è fin da subito a disposizione di coach Franco Ciani per gli allenamenti.

Parteciperà alla trasferta di sabato 26 a Sauze d'Oulx ma non scenderà in campo nell'amichevole contro il Derthona Basket.