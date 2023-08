Agil Volley: è ora di tornare in palestra, la nuova stagione è alle porte!

Un calendario di allenamenti “speciale” per le prossime due settimane visti ancora i giorni di vacanza da scuola, fra preparazione atletica, sedute di beach volley e palla e momenti per creare gruppo anche fuori dal campo.

Il direttore sportivo Alessandro Sandretti: «Si torna al lavoro dopo una stagione difficile pensando allo scorso anno e questo ci stimola ancora di più a fare ancora meglio, - dice - partiamo da un gruppo già coeso nel quale gli inserimenti, tre volti nuovi e tre promozioni dall’Under 16, arricchiranno il nostro potenziale».

Tanto lavoro aspetta le Igorine: «Per ora non ci poniamo obiettivi, - prosegue Sandretti - quelli verranno poi valutati come tutti gli anni nel periodo di dicembre quando il gruppo sarà rodato. Quest’anno il nostro girone annovera parecchie squadre quotate, sarà una palestra importante per le nostre atlete alle quali auguriamo un roseo futuro».