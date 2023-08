Overall Tre Colli, due giorni per tre gare nazionali

In rapida serie: Sabato il G.P. Carnago nel varesotto, Domenica il doppio impegno G.P. Colli Rovescalesi e il Trofeo Corsanico.

Tutte gare impegnative in cui Overall Tre Colli cerchera' di far valere il proprio valore affidandosi alle potenzialita' di Davarias, Ponti, Gianello, Sasso, Belloni, Giani, Di Paolo, Grimaldi, Morello.

Di peso la precaria condizione fisica di Luca Cavallo alle prese con i postumi della rovinosa caduta causata da un operatore di monopattino disattento. Cavallo ha ripreso gli allenamenti solo da un paio di giorni e lamenta ancora dolori al costato (due costole incrinate) e un forte ematoma all'anca sinistra, tanto che sicuramente sara' assente a Carnago e Rovescala mentre resta uno spiraglio per Corsanico.