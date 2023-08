La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 prepara i primi allenamenti congiunti del precampionato

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 1 settembre al PalaFenera (ore 18, ingresso libero). Proprio come l’anno scorso, l’avversaria per questo primo test sarà la Libellula Bra, squadra di serie B1 che fa parte del consorzio giovanile MyClub76.

Nelle due settimane successive le biancoblù di coach Bregoli si confronteranno con le altre tre formazioni piemontesi di A1: sabato 9 settembre (ore 18) giocheranno a Cuneo; domenica 17 settembre (ore 20,30) saranno impegnate a Villafranca Piemonte contro Pinerolo; mercoledì 20 settembre (ore 17) saranno di scena a Novara.

A questi allenamenti congiunti se ne aggiungono altri due, in Liguria, contro due squadre del massimo campionato francese: giovedì 14 settembre (ore 17,30) a Pietra Ligure con il Venelles, e lunedì 23 settembre (ore 17) a Ospedaletti con Le Cannet.

Al gruppo di atlete che il 10 agosto ha iniziato gli allenamenti si sono aggiunte tre giocatrici: la palleggiatrice Rachele Morello; la centrale Katerina Zakchaiou; e la schiacciatrice belga Dominika Strumilo, che al pari della banda transalpina Jade Cholet darà una mano in allenamento durante la preparazione estiva.

A breve è inoltre atteso l’arrivo a Chieri di Madison Kingdon (lunedì) e Martha Anthouli (mercoledì), quest’ultima reduce dal campionato europeo con la sua Grecia.