Agil Volley - U16 regionale/serie D: si ricomincia!

Pronte a tornare in campo! La campanella delle Igorine che prenderanno parte al campionato U16 Regionale e serie D suonerà la prima volta martedì prossimo, 29 agosto, nel pomeriggio, al PalaAgil di Trecate.

Due settimane con programma “speciale” grazie anche alle vacanze scolastiche non ancora concluse, e tanti momenti di condivisione per essere pronte quando sarà ora di iniziare i campionati.

La prima grande novità, prima di focalizzarsi a rete, è la guida tecnica: torna a indossare i panni di allenatrice Valeria Alberti, non in prima linea nella stagione passata per una motivazione molto speciale che porta il nome di Anna! Alberti aveva già seguito il gruppo 2008/2009 in Under14 quando affiancava Lorenzo Poltri. L’entusiasmo è alle stelle.

«Spero di riuscire a trasmettere anche solo la metà della voglia e dell’entusiasmo che ho io nel sapere che torno ad allenare e a vivere un gruppo, - dice Alberti - devo prima di tutto ringraziare la società che mi ha aspettato, ma ancor prima mi ha permesso di esaudire il mio più grande desiderio di tutta la vita, ossia diventare mamma. Anna è la mia vittoria più grande sotto tutti gli aspetti».

Pensando poi al campo: «Riprendo il gruppo U16 che avevo lasciato; in particolare questo gruppo 2008/2009, che ho già vissuto due anni fa quando era in Under14, reputo sia bellissimo, fatto del nostro vivaio con qualche innesto, ci divertiremo, sarà un bel mix per fare bene. Non saranno campionati semplici, come sempre del resto, in U16 sarà tosta da subito e puntiamo ad arrivare più lontano possibile; in D faremo esperienza incontrando squadre esperte e giocatrici navigate, sarà un bel banco di prova per essere pronte».