A2, Libertas Moncalieri: ecco Elena Giordano

Elena Giordano, classe 2002, va così a rinforzare il giovanissimo reparto esterne delle Lunette.

Per lei diverse esperienze in A2 e A1 tra Marghera, Fila San Martino di Lupari, Udine e l’ultima stagione a Bolzano chiusa a 6 punti, 3 rimbalzi e 1,5 assist di media.

«Sono molto contenta di essere a Moncalieri. Sto conoscendo le ragazze e mi sembra che si stia già creando un bel gruppo. Saremo una squadra molto giovane e per divertirci dovremmo allenarci con costanza e impegno fin da questa prima settimana. Il campionato sarà lungo e difficile, ma l’ambiente mi sembra serio e preparato. Non vedo l’ora di iniziare con le prime amichevoli per capire al meglio il nostro potenziale».