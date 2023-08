Buone indicazioni per il Derthona dal test contro Torino

La squadra allenata da Marco Ramondino conduce per tutta la gara e trova indicazioni positive dalla sfida disputata al Palazzetto di Sauze d’Oulx. I Leoni fanno ora ritorno a Tortona per proseguire la preseason: il prossimo impegno è fissato per domenica 3 settembre alle ore 18 a Pavia.

La Bertram comincia la gara con alte percentuali e buone soluzioni di tiro, raggiungendo la doppia cifra di margine sin dalle prime battute: al 10’ Leoni avanti 25-12. Nella seconda frazione, la formazione allenata da Ramondino dilata ulteriormente il proprio margine, prima di subire il parziale rientro avversario. All’intervallo il parziale è 45-29.

Al rientro dagli spogliatoi il Derthona continua a condurre nei ritmi e nel punteggio, arrivando fino al +21 (64-43) della terza sirena. Nell’ultima frazione, il Derthona allunga ancora il divario, trovando buone soluzioni da tutti i giocatori impiegati: il finale è 89-53.

Bertram Derthona 89

Reale Mutua Torino 53

Parziali (25-12, 45-29, 64-43)

Tabellini:

Derthona: Zerini 4, Dowe 6, Candi 12, Tavernelli 2, Errica ne, Baldasso 18, Basile 7, Daum 16, Obasohan 6, Weems 8, Thomas, Radoševi? 10. All. Ramondino

Torino: Kennedy 18, Thomas ne, Vencato 4, Ghirlanda, Schina 6, Fea, Poser 5, Osatwna, Ruà, De Vico 8, Cusin 2, Pepe 10. All. Ciani