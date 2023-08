Serie D - Oleggio Basketball, si parte! E quest’anno si aggiunge la Uisp!

Ultimi momenti di relax e poi si torna a fare sul serio!

Alla guida il confermatissimo coach Luca Campari insieme a Max Boieri e Roberto Massara (non sarà più parte dello staff Carlo Bertoglio, che la società ringrazia per l’impegno).

E da questa stagione 2023/2024 c’è un’altra grande novità: nasce la squadra Uisp sempre targata Oleggio Junior Basket! A guidare gli Squali sarà coach Boieri insieme ad Alessandro Bergantini, volto nuovo nello staff tecnico. Per loro il raduno è fissato al PalaVerjus martedì sera 29 agosto.

La serie D riparte da una solida base della stagione passata, ma si trova a salutare alcuni giocatori importanti e soprattutto “di casa”: Alessandro Gattico, Matteo Pavesi, Fabio Savoini e Francesco Zandanel. Due gli innesti al momento, entrambi classe 2004, pronti a dare energia e freschezza: Lorenzo Finessi e Stefano La Barbera.

Le parole di coach Campari: «Ripartiamo con tanta voglia, con alcune assenze, ma anche con innesti con il continuo obiettivo di ringiovanire e far crescere il gruppo. Servirà trovare un degno sostituto di Savoini per mantenere l'assetto competitivo dello scorso anno; - dice il coach - iniziamo con tanto entusiasmo sapendo che per mantenere anche quest'anno la categoria servirà tanto lavoro, un apporto importante dai più giovani e un pizzico di fortuna. L'anno scorso abbiamo fatto un'impresa, non vedo l'ora di provare a ripeterla!».