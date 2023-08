Fitarco Piemonte - Arcieri piemontesi sugli scudi ai Campionati Italiani Targa

Le gare si sono svolte da giovedì 24 a domenica 27 agosto, portando sulla linea di tiro toscana oltre 800 arcieri e per la prima volta, oltre a ricurvo e compound, era presente anche la divisione arco nudo.

19 le società piemontesi rappresentate, sulle 208 totali.

Dopo le 72 frecce di qualifica, valevoli per l’accesso agli scontri per i titoli assoluti 2023, sono stati decretati anche i titoli e i podi di classe.

Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia) chiude in seconda posizione nel ricurvo maschile senior (663 punti); terzo posto invece per Tatiana Andreoli (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia) al femminile (648 punti).

Anna Botto (Arcieri delle Alpi) è la vincitrice nell’olimpico master femminile (596 punti).

Tra le ragazze olimpico femminile, secondo posto per Elisa Tallarico (Arcieri Varian) con 653 punti (e 3 ori in più della terza classificata).

Nel compound senior maschile trionfa Marco Bruno (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia) con 706 punti.

Nel compound master maschile è una doppietta piemontese con Danilo Chinotti (Arcieri delle Alpi) primo (682 punti) e l’azzurro paralimpico Giampaolo Cancelli (Arcieri Alpignano) in seconda posizione (680 punti).

Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia) vince nel compound allievi maschile (684 punti), mentre Marco Tosco (Arcieri Alpignano) è terzo con 666 punti.

Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) conquista il primo titolo di classe nell’arco nudo senior maschile (644 punti); Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) è prima nell’arco nudo master femminili (594 punti).

Vittoria per Jacopo Dotta (Arcieri delle Alpi) nell’arco nudo allievi maschile con 605 punti; mentre Adriano Rizzon (Arcieri Conte Rosso) è secondo tra i ragazzi maschili (656 punti).

Nelle squadre olimpico, doppietta degli Arcieri Iuvenilia: primo posto al maschile per Paoli, Morello, Melotto e Andreoli, Degani, Rolando al femminile; chiudono il podio femminile gli Arcieri delle Alpi (Mijno, Lamprati, Marotta).

Vittoria nell’olimpico maschile master per gli Arcieri delle Alpi (Botto, Marengo, Rovera).

Sempre gli Arcieri delle Alpi (Dezani, Roppa, Bogetti), chiudono in seconda posizione tra gli junior maschili; argento anche per gli Arcieri Oscar Oleggio Bellinzago (Salsa, Silvestri, Nesci) al femminile.

Gli Arcieri Comp. degli Orsi (Aggero, Massa Micon, Bartelloni) chiudono seconde nelle allieve femminili. Argento anche per la G.A.M. (Dotta, Ambrogio, Salvagno) nelle ragazze femminili.

Nel compound master maschile la squadra degli Arcieri delle Alpi è prima (Chinotti, Di Nardo, Rovera) davanti agli Arcieri Alpignano (Cancelli, Tosco, Frassati); al femminile gli Arcieri delle Alpi conquistano l’argento (Botto, Di Michele, Giudice).

Tra le allieve femminili, gli Arcieri Langhe e Roero (Messina, Manfredi, Dutto) sono seconde.

Nell’arco nudo senior maschile, conquistano infine la vittoria gli Arcieri delle Alpi (Seimandi, Maestri, Morra).

Assoluti Arco Nudo – Quella del 2023 era la prima edizione dei Tricolori outdoor che assegnava i titoli in questa disciplina.

Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano) conquista l’argento, battuto solamente in finale da Basteri (4-6); al femminile invece, il primo titolo è per Elisa Medico (Arcieri delle Alpi), vincente per 6-0 su Rovatti.

La squadra maschile degli Arcieri delle Alpi (Seimandi, Morra, Maestri) chiude con il bronzo, vincendo alle frecce di spareggio (27-23).

Vittoria nel mixedteam con il duo degli Arcieri delle Alpi (Seimandi, Medico), mentre gli Arcieri di Volpiano si fermano appena fuori dal podio.

Assoluti Compound – Titolo 2023 nel compound maschile per Marco Bruno (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia); al femminile, Francesca Aloisi (Arcieri delle Alpi) conquista il terzo gradino del podio.

Gli Arcieri Iuvenilia (Bruno, Aloisi, Corgiat Loia) trionfano nelle squadre maschili (227-219), mentre gli Arcieri delle Alpi si fermano appena fuori dal podio. Al femminile, c’è il secondo posto per gli Arcieri delle Alpi (Di Nardo, Franchini, Marcaccini).

Nel mixedteam, trionfa il duo degli Arcieri Iuvenilia (Bruno, Aloisi) 155-148.

Assoluti ricurvo – Solamente le frecce di spareggio decidono i match delle due finali al femminile, la campionessa paralimpica Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) conquista il titolo 2023, battendo Chiara Rebagliati con un nove più vicino al centro; Tatiana Andreoli (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia) conquista il bronzo battendo invece Lucia Mosna (9-8).

Gli Arcieri Iuvenilia (Melotto, Morello, Paoli) conferma i titoli assoluti vincendo alle frecce di spareggio (29-27) sugli Arcieri della Signoria nel maschile, e con un netto 6-0 al femminile con Andreoli, Degani, Rolando.

Nel mixedteam, gli Arcieri delle Alpi (Botto, Mijno) conquistano il bronzo. Bronzo anche per il mixedteam junior, sempre per gli Arcieri delle Alpi (Ceriana, Dezani).

Risultati completi