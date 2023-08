Overall Tre Colli: splendido 2° posto per Luca Cavallo a Corsanico

E dire che fino alla sera antecedente la gara non era certa la sua presenza al via per i postumi della rovinosa caduta in allenamento. E pensare che sull'erta finale ai trecento metri dall'arrivo quando si giocava la terza vittoria stagionale a tu per tu con l'occasionale compagno di fuga Ansaloni, ha subito la rottura di un raggio della ruota posteriore frenando l'azione. E allora dire che il risultato di oggi possa essere un ottimo risultato e' dire il giusto.

Per quanto riguarda invece l'altro impegno domenicale nella importante Nazionale di Rovescala, in bella evidenza il giovane Luca Belloni gia' nel vivo della gara fin dalle prime battute con una serie di attacchi e poi conclusa in gruppo.