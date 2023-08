Bertram Derthona: modalità di accesso al PalaRavizza per la 10° edizione 'Memorial Aldo Di Bella'

È ripresa oggi nella facility della Cittadella dello Sport la preparazione della Bertram Derthona per gli impegni ufficiali della stagione 2023/24. Concluso con la vittoria in amichevole contro la Reale Mutua Torino il ritiro in quota a Sauze d’Oulx, la formazione allenata da Ramondino si prepara al secondo appuntamento del proprio precampionato.

Domenica 3 settembre alle ore 18 i Leoni saranno infatti di scena al PalaRavizza di Pavia contro i Lugano Tigers nell’incontro valido per la decima edizione del ‘Memorial Aldo Di Bella’, uno degli appuntamenti tradizionali della preseason della pallacanestro nella città lombarda, organizzato in collaborazione con Here You Can Basketball School.

L’ingresso al palazzetto di Via Treves avrà un costo di 5 euro per tutte le persone maggiorenni, mentre sarà gratuito per gli Under 18. L’intero ricavato della partita sarà devoluto in beneficenza.

Vi aspettiamo numerosi per il nuovo appuntamento del precampionato della Bertram Derthona.