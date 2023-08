Grizzlies, si riparte! Rientrati dalle vacanze si torna finalmente in campo

Torniamo quindi a voi per dare insieme uno sguardo a come è andata sin qui la stagione, per tutte

le discipline e categorie, e soprattutto per scoprire quali saranno i prossimi impegni iniziando con il massimo campionato di serie A.

Sfiorato l’accesso alla poule scudetto, avevamo lasciato i nostri del Campidonico Grizzlies spalla a spalla con Grosseto per la testa del girone L in Poule salvezza, ma, l’ultima doppia sconfitta nello scontro diretto coi maremmani, ha determinato l’impossibilità matematica di puntare al primo posto.

Gli Orsi torneranno in campo il 2 settembre contro Rovigo in trasferta.

Ancora una volta sarà una partita ostica, condizionata da importanti assenze di giocatori impegnati in percorsi

sportivo scolastici all’estero. Era una situazione prevista sin dall’inizio stagione al punto che l’obiettivo della società era quello di incamerare il massimo numero di vittorie possibile nelle fasi iniziali, per conquistare in anticipo la salvezza ed evitare una possibile retrocessione in serie B.

L’obiettivo è stato ampiamente rispettato e superato.

Passando alle giovanili, la categoria Under 12, arrivando seconda nel proprio girone dietro al Boves con 19 partite vinte e 6 sconfitte, ha acquisito il diritto a disputare i Play Off che si disputeranno il 3 settembre a Casteldebole in provincia di Bologna. Se la vedranno conto il Crazy di San Bonifacio (Verona).

Terzo posto in campionato per la Under 15 che, con 9 vittorie e 5 sconfitte è arrivata alle spalle del

Vercelli e del Fossano e conquista anch’essa i play off del 2 settembre a Ravenna.

Stessa posizione in classifica per la Under18 (nessun playoff) accodata ad Avigliana Rebels e

Settimo.

In serie C, si piazza a metà classifica la franchigia dei Cubs, preceduta in classifica dai Jack’s e da

Avigliana Bees, la prima del girone. Gli allenamenti per questa categoria riprenderanno il 5 settembre e buona parte di questi atleti prenderanno parte alla Supercoppa Piemonte Under 23 dal 13 settembre al 21 ottobre; debutto al Passo Buole sabato 3 ore 20,30 contro Avigliana Rebels.

Per le ragazze del Softball Under 15, al loro primo campionato in questa categoria, una onorevole quarta posizione con sei vittorie conquistate.

Rimanendo in tema finali, è da segnalare che l’impianto di Via Passo Buole ospiterà in qualità di campo neutro, i Play Off under 15 con ospiti Fossano, Rovigo e Grosseto; triangolare il 2 settembre dalle 10 alle 18.

Chiudiamo il cerchio tornando alla serie A: per rivedere il Campidonico sul campo di casa, l’appuntamento è per il 16 Settembre ore 16 e ore 20,30 contro il Verona, partita che chiuderà la terza stagione nel massimo campionato italiano.

Infine, la doverosa citazione per l’ennesima edizione del Torneo Memorial Bruno Sellari; organizzato dai Jack’s e con la costante presenza della nostra rappresentativa, come al solito l’ospite d’onore sarà l’amico Rick Accastello, storico co-fondatore dei Jack’s che da Londra arriverà con il suo Oxford Team.

Appuntamento sabato e domenica 23 e 24 settembre.

E se non mancano le attività sui campi, la maggiore aspettativa è, manco a dirlo, per il mondo

scolastico; settembre è tradizionalmente il periodo nel quale molti genitori scelgono le attività

extra scolastiche dei figli, e pertanto molti giovanissimi e giovanissime scoprono le nostre

discipline. Li aspettiamo numerosi e per informazioni è possibile scrivere a info@grizzliestorino.it