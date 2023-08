A2, Libertas Moncalieri: ancora un arrivo, ecco Tijana Mitreva

Nata a Kavadarci nella Macedonia del Nord nel 2001, inizia ben presto a farsi notare a livello giovanile. Nel 2016 arriva la prima chiamata dall’estero, precisamente da Alghero, dove inizia a muovere i primi passi tra Serie C e B. Poi il passaggio, nel 2021 a Sassari in A1, poi ancora Alghero in B e dulcis in fundo l’ultima esperienza a Roseto, chiusa con oltre 9 punti di media in 25 presenze.

Le prime parole di Tijana: «Dopo tanti anni in Sardegna e la scorsa stagione a Roseto, per me quest’anno sarà sicuramente un’esperienza diversa. A due passi da una grande città come Torino, lontanissima quindi dalla mia terra ma con un progetto che fin da subito mi ha convinta. Spero di fare bene e divertirmi, togliendomi anche qualche soddisfazione insieme alle ragazze. In questi giorni ho notato che c’è grande voglia di fare, speriamo di continuare così!».