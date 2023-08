Libertas Moncalieri: il punto con coach Terzolo

Ieri è partita la seconda settimana e abbiamo sentito il coach per farci raccontare le prime impressioni.

«La scorsa settimana ci siamo concentrati molto sul lavoro individuale, ma non sono mancate le occasioni per conoscerci a vicenda e iniziare a fare gruppo. Da ieri abbiamo iniziato con il nostro preparatore Lovisolo la parte fisica e per tutta la settimana andremo avanti alternando lavoro in campo e preparazione atletica all’esterno. Saranno giorni importanti per iniziare a costruire le prime idee a metà campo e mettere le basi per i nostri giochi offensivi e difensivi in vista delle prime amichevoli che affronteremo da metà settembre. C'è tanto da lavorare, ma anche tanta voglia di fare».

Di seguito, gli allenamenti a cui potranno partecipare gli addetti ai lavori per interviste e riprese video:

Martedì 30 20:45 - 22:30

Giovedì 10:30 - 11:30 / 21:00 - 22:30

Venerdì 19:30 - 21:00

Sabato 20:00 - 22:00

E’ gradita conferma per la partecipazione.