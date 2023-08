FIBS - Innesti d'alto rango in vista dell'anno accademico 2023-2024

Al termine di un costruttivo confronto Sabrina Olivero presidente del C.R. FIBS Piemonte, Michela Passarella responsabile organizzativa e Gianguido Poma responsabile dello sviluppo del talento per le Nazionali giovanili e le Accademie baseball FIBS, hanno scelto di rinnovare lo staff tecnico dell’Accademia Piemonte.

I tre hanno tenuto conto della fine del naturale percorso sportivo, dei risultati ottenuti, ma anche della necessaria azione della ricerca di nuovi corsisti classe 2008, 2009 e 2010, che a breve verranno selezionati attraverso dei try-outs.

L’Accademia Piemonte nella stagione 2023/2024 verrà ancora presente Gianmario Costa, tecnico dei Grizzlies Torino e della Nazionale Italiana U23 di baseball, il quale accoglierà i nuovi colleghi ossia gli allenatori Mauro Mazzotti e Nestor Luis Pinto Escalona.

Mauro Mazzotti, oltre a far parte dell’area scout europea dei Cincinnati Reds, è l’attuale General Manager del San Marino Baseball ed ha un palmares invidiabile di titoli italiani ed europei, oltre ad aver diretto le nazionali di Spagna e Grecia;

Nestor Luis Pinto Escalona, tecnico venezuelano, proviene anche lui dal San Marino Baseball dove dal 2022 è hitting coach e coach di prima base, con alle spalle una lunga esperienza in diverse realtà in Sud America prima di approdare all’ombra del Monte Titano.

Il C.R. e la presidente Sabrina Olivero tengono a ringraziare Luca Costa, Alessandro Rosa Colombo e tutti i vari collaboratori, per il lavoro svolto durante la loro permanenza all’Accademia Piemonte.