Trofeo Next Generation Powerboat: le selezioni piemontesi a Casale Monferrato

L’ondata di maltempo non ha fermato la motonautica a Casale Monferrato: domenica 27 agosto, infatti, Rainbow Team e Federazione Italiana Motonautica hanno organizzato con successo le selezioni piemontesi del Trofeo Next Generation Powerboat all’imbarcadero di Viale Lungo Po Gramsci, kermesse di carattere nazionale che dimostra ancora una volta la particolare attenzione della celebre scuderia monferrina per le giovani leve di piloti.

Alla base dell’evento nessuna gara, ma una prova singola di velocità: i ragazzi sono scesi individualmente sulle acque del Grande Fiume prendendo parte a selezioni cronometrate con l’obiettivo di far registrare il miglior tempo possibile per centrare, come premio, la qualificazione alle finali nazionali del Trofeo previste il prossimo 23 settembre in Basilicata a Marina di Policoro (MT).

Due le categorie giovanili a cui si è rivolta la kermesse: la Formula Italia, che prevede la guida del gommoncino, e la Formula Junior Élite, con le imbarcazioni monocarena. Ecco quindi i piemontesi qualificati: Vincenzo Galofaro e Gaia Genova per la Formula Italia NGP 3° categoria (dai 12 ai 14 anni), Pietro Grotto, Camilla Zerbetto e Sebastián Nalli per la Formula Italia 2° categoria (dagli 8 agli 11 anni); è stato poi ancora Vincenzo Galofaro il più veloce nella Formula Junior Élite 1° categoria (dai 12 ai 14 anni) mentre i qualificati per la Formula Junior Élite 2° categoria (dai 15 ai 18 anni) sono Giulio Rimondotto, Stefano Genova e Francesco Galofaro.

«Dopo gli eventi di sabato e le previsioni meteo sembrava fossimo destinati a rinviare l’evento, ma non ci siamo lasciati prendere dal panico e abbiamo deciso di provarci comunque e alla fine siamo stati premiati! - spiegano la team manager e il team principal del Rainbow Team Elisa e Fabrizio Bocca - Da anni ormai i nostri impegni sono rivolti con successo al settore giovanile, ed essere riusciti anche quest’anno a portare la fase di qualifica di un trofeo nazionale importante come il Next Generation Powerboat a Casale è un motivo di orgoglio. Soprattutto vista la grande soddisfazione dei giovanissimi driver presenti all’imbarcadero domenica. Adesso non resta che prepararsi per le finali nazionali in cui, siamo sicuri, i ragazzi sapranno distinguersi»