È iniziata la stagione 23-24!

Ieri è stata inaugurata l’annata del Settore Giovanile dell’Olimpo Basket con i tre raduni dell’Under 15 Gold (Olimpo), Under 17 Gold (Campus) e Under 19 Gold (Campus)-Serie D (Olimpo).

Nei prossimi giorni saranno al via anche gli altri gruppi biancorossi!

Ecco le prime foto del ritorno in palestra con gli scatti dell’U19-Serie D dei coach Roberto Violardo, Stefano Biglia e Alessandro Cagliero.