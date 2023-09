Basket Torino: vittoria contro Udine, domani sarà finale del Memorial Pajetta

Coach Ciani decide di partire con Vencato, Kennedy, De Vico, Thomas e Cusin. Coach Vertemati risponde con Monaldi, Clark, Alibegovic, Da Ros e Delia.

Udine sblocca il punteggio portandosi sul 4-0, la Reale Mutua ha bisogno di un paio di minuti per prendere ritmo in attacco ma pian piano riesce non solo a trovare il vantaggio, ma anche l’allungo sul 12-5 grazie a un buon lavoro difensivo. Dopo un timeout di coach Vertemati, Udine inizia a trovare la via del canestro e Torino vede accorciarsi il proprio vantaggio sul finire del primo quarto: 13-17.

Torino inizia bene il secondo quarto grazie a un Pepe preciso dall’arco: i gialloblù trovano un massimo vantaggio sul +9, ma Udine risponde con gli ex torinesi Ikangi e Clark. Vencato serve Thomas per la schiacciata, Kennedy colpisce dalla distanza ed è primo vantaggio in doppia cifra per Torino sul 21-31. Sul finire del quarto spicca il talento di De Vico e Pepe, autori di due triple dall’elevato coefficiente di difficoltà per battere il cronometro dei 24’’. Si va all’intervallo lungo sul 26-37 per la squadra di coach Ciani.

Nei primi minuti del terzo quarto il divario resta pressoché costante, con Torino che cerca di allungare ulteriormente mentre Udine prova a rimanere in scia. Monaldi riporta i suoi su uno svantaggio in singola cifra. Cusin finalizza una giocata da highlight schiacciando sull’alzata di Schina. L’appoggio al vetro di Clark vale il 46-54 che chiude il quarto con Torino avanti di otto lunghezze.

Un paio di leggerezze di Torino all’inizio dell'ultimo quarto consentono agli avversari di riavvicinarsi pericolosamente fino a un solo possesso di distanza (52-54 a 8’ dalla fine). Thomas dall’arco prova a ridare fiato ai suoi, ma Torino fa fatica a ritrovare lucidità, mentre Udine prende fiducia caricata dal proprio pubblico e ritrova la parità sul 57-57. Lo sprint finale vede diversi botta e risposta tra le due squadre per mettere la testa avanti. In lunetta Poser e Pepe riportano Torino sul +4 (65-69 a 3’ dalla fine). Da Ros colpisce da tre e tiene i suoi in scia. Thomas fa il lavoro sporco a rimbalzo d’attacco, Pepe trova i canestri che chiudono l'incontro. Vince Torino 73-76.

Coach Ciani: «Molto bene soprattutto per 25 minuti di gioco, con un'ottima tenuta fisica e mentale. Abbiamo subito la reazione di Udine nell'ultimo quarto ma siamo stati bravi ad avere la mentalità per riprendere l'inerzia dell'incontro. Domani probabilmente pagheremo lo sforzo degli impegni ravvicinati, incluso anche il test con Treviglio, però siamo contenti di poter testare ed affrontare questo tipo di difficoltà. Abbiamo affrontato due delle principali contendenti al salto di categoria come Treviglio e Udine, il nostro obiettivo era consolidarsi a questo livello con questi impegni della preparazione.»

APU OLD WILD WEST UDINE 73

REALE MUTUA TORINO 76

Parziali (13-17, 13-20, 20-17, 27-22)

Torino: Kennedy 7, Thomas 12, Vencato, Ghirlanda 4, Schina 2, Fea, Poser 13, Osatwna ne, De Vico 9, Cusin 10, Pepe 19. Allenatore: Franco Ciani. Assistenti: A. Iacozza, M. Siragusa. Rimbalzi: De Vico 7. Assist: Vencato 6.