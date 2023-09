Bertram Derthona: da lunedì 4 settembre in vendita gli abbonamenti stagionali

Pochi giorni all’apertura della campagna abbonamenti ‘Stairway to Europe’ che accompagnerà la Bertram Derthona nel 2023/24, la stagione del debutto europeo – in BCL – del Club. Al PalaEnergica Paolo Ferraris saranno tante le sfide, di campionato e coppa, da vivere tutti insieme. I tifosi, sin dai primi appuntamenti dell’annata, hanno mostrato grande vicinanza e affetto alla squadra che si sta preparando agli impegni ufficiali nella facility della Cittadella dello Sport.

Lunedì 4 settembre prenderà il via la campagna abbonamenti stagionale, comprensiva delle diciotto partite certe di regular season (tra Serie A e BCL) che la formazione allenata da Ramondino disputerà al palazzetto di Casale Monferrato. Sono due le opzioni di acquisto a disposizione dei tifosi:

la sede di via San Marziano 4, negli orari di apertura al pubblico degli uffici (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19). Solo in questa sede sarà possibile, per gli abbonati 2022/23, esercitare il diritto di prelazione sulla conferma del proprio posto anche nell’anno appena iniziato (questa opzione sarà attiva da lunedì 4 a venerdì 8 settembre). Gli abbonamenti a prezzo ridotto, per Under 18, over 65 e Family Pack, saranno acquistabili solo presso la segreteria;

online sul sito di Vivaticket.

A partire da lunedì 4 settembre, oltre alla prelazione per gli abbonati, sarà attiva la vendita libera dei posti in tutti i settori del PalaEnergica, ad eccezione del Courtside, del Parterre Laterale e della Tribuna Derthona che il Club ha deciso di non vendere in sede di campagna abbonamenti.

Come accaduto già gli scorsi anni, le riduzioni sul prezzo intero dell’abbonamento sono applicate agli Under 18 e agli Over 65. I nuclei familiari, previa presentazione di un documento attestante lo stato di famiglia, potranno godere delle scontistiche dedicate al Family Pack.

Di seguito i prezzi degli abbonamenti:

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 18 E 0VER 65 Parterre Derthona 670 € 530 € Parterre Bianconero 530 € 390 € Tribuna Bianconera 275 € 210 € Curva Sud 140 € 100 € Curva Nord Derthona 140 € 100 €

In Curva Nord Derthona i tesserati del Gruppo Area Bianconera potranno comprare l’abbonamento per le diciotto partite casalinghe certe della stagione al prezzo di 70 euro. Per maggiori informazioni su come tesserarsi con l’Area Bianconera è possibile contattare direttamente il gruppo di tifo organizzato all’indirizzo mail areabianconeratortona@gmail.com.

Sottoscrivere l’abbonamento alla stagione significa essere protagonisti del presente e del futuro della Bertram Derthona: i tifosi che acquisteranno la tessera nel 2023/24 potranno esercitare la prelazione sul posto della nuova arena alla Cittadella dello Sport, che sarà la casa dei Leoni a partire dall’annata 2024/25.

Per ogni ulteriore informazione relativa a costi e modalità di acquisto degli abbonamenti per la stagione 2023/24 è possibile contattare il Club recandosi presso la sede di via San Marziano, telefonando al numero 0131 1953689 oppure mandando una mail a segreteria@derthonabasket.it.

‘Stairway to Europe’: pochi giorni al via della campagna abbonamenti della stagione 2023/24 dei Leoni.