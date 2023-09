Il Cuneo Volley apre il sipario sulla nuova stagione

Il momento più atteso dell’inizio stagione è arrivato! Il Cuneo Volley presenta la stagione 23/24 e come sempre lo fa in grande stile, con un evento eccezionale e gratuito, aperto a tutta la cittadinanza.



GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE dalle ore 20.30 presso il Teatro Toselli di Cuneo, uno dei posti più eleganti e rappresentativi della nostra splendida Città.



A presentare la serata sarà Eleonora Cottarelli, giornalista sportiva di Sky Sport e conduttrice di Sky Sport24; dal 2008 è la voce della pallavolo italiana per Sky e sue furono le telecronache nel 2012 alle Olimpiadi di Londra! Ad animare ulteriormente la serata, la presenza irriverente di Max Cavallari, attore, comico e cabarettista italiano (ex duo Fichi d’India) che alleggerirà la scaletta con dei monologhi in cui le risate sono garantite.



Prima uscita ufficiale di tutta la squadra Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo che affronterà il campionato di Serie A2, che verrà presentata insieme allo staff tecnico, così come il settore giovanile maschile e femminile. Molte le novità che verranno svelate, a partire dalle divise da gioco in anteprima di tutto il movimento cuneese e del Volley Busca femminile e maschile. Il Sitting Volley, le novità del progetto Fiöi e infine una grande novità che riguarda il Palazzetto dello sport di Cuneo che sarà grande protagonista nel 2024!



Come partecipare all’evento?

Per confermare la propria presenza all’evento, basterà cliccare su questo link, scegliere il proprio posto a Teatro (Galleria, Palchi e Balconata) e prenotare i biglietti. La Platea è stata riservata ai Soci, agli Sponsor e alle Istituzioni.

Non perdere l’occasione di vivere d’emozioni insieme al Cuneo Volley!

NOTA CONGIUNTA CUNEO VOLLEY E CUNEO GRANDA VOLLEY

I presidenti delle due società (Gabriele Costamagna e Patrizio Bianco/Emilio Manini) vogliono sottolineare come i due eventi di presentazione delle rispettive stagioni di serie A2 Maschile e A1 Femminile siano nati in modo autonomo. La coincidenza della data è stata da stimolo per entrambe le società per offrire alla Provincia di Cuneo una grande serata di volley che manterrà anche le identità dei due club: dalle 18,45 alle 20 Cuneo Granda Volley presso il Paulaner Oktoberfest Cuneo, dalle 20,30 Cuneo Volley presso il Teatro Toselli di Cuneo. Gli orari e il rispetto della puntualità permetteranno a giornalisti, politici, stakeholder, sponsor e tifosi di vivere i due esclusivi eventi con i giusti tempi per gli spostamenti.