Baseball e Softball: nel week in campo per i playoff promozione, inizia la seconda fase giovanile

Prima dell’inizio delle partite di osserverà un minuto di raccoglimento, per onorare la memoria delle vittime dell’incidente ferroviario verificatosi a Brandizzo (TO), per la cui scomparsa la Regione Piemonte ha proclamato il lutto regionale.

Impegnate quindi le compagini piemontesi che hanno vinto i rispettivi gironi di regular season.

Questo il programma delle gare 1:

Softball serie B

domenica 3/9/2024 ore 11:00

Caronno Pertusella

JAZZ Bovisio Masciago-Softball La Loggia

Baseball serie C

domenica 3/9/2024 ore 15:00

Kennedy, Milano

Rookies Milano Softball-PortaMortara Novara

domenica 3/9/2024 ore 15:00

lmpianti sportivi, Avigliana

Avigliana Bees-Baseball Club Cairese

lnizia la seconda fase dei campionati giovanili di baseball e softball, durante la quale sono impegnate diverse formazioni piemontesi.

Differenti le fasi di svolgimento.

Nel baseball scendono in campo le compagini impegnate nel primo turno dei playoff, mentre sono già qualificate alle semifinali le vincenti della fase regionale ossia: Avigliana Rebels (U18), Baseball Softball Vercelli (U15) e Bc Settimo (U12), quest'ultima ospiterà la semifinale 2 del 17 settembre.

La formazione U15 dell'ASD Grizzlies Torino 48 è inserita nel gruppo 3 che si gioca a Russi (Ravenna) nell'impianto del Godo Baseball, mente il Baseball Club Fossano per motivi legati all'impianto di illuminazione, ospita al comunale di Torino gli incontri del gruppo 5.

L'U12 degli Skatch Boves Softball Baseball invece giocheranno nel raggruppamento 4 la cui organizzazione è data al San Martino Junior Baseball & Softball, mentre a cura dell'Avigliana Bees è stata affidata quella del playoff 8. Solo le squadre vincenti dei gironi approdano alle semifinali.

Nel softball invece siamo già a quella fase, con diverse rinunce che ne assottigliano le partecipanti, le vincenti dei gruppi si qualificano direttamente alla final four scudetto.

Nessuna squadra piemontese presente nella categoria U18, nella U15 sabato 9 settembre il Softball La Loggia va a Milano (girone 2), mentre il PortaMortara Novara Baseball&Softball ospita il gruppo 3.

Domenica 10 settembre è il turno della categoria U13 softball l'Avigliana Rebels attende il Pianoro nel girone 2, mentre il Baseball Club Fossano viaggerà verso Grosseto.

questo il programma delle piemontesi (salvo cambiamenti):

FASE PLAYOFF

Baseball U12

BC SETTIMO QUALIFICATO DIRETTAMENTE AL GIRONE DI SEMIFINALE

girone 4

domenica 3 settembre

San Martino Buonalbergo

S1 San Martino vs Milano 46

S2 White Sox Butrio vs Skatch Boves

F VINCENTE 1 VS VINCENTE 2

girone 8

domenica 3 settembre

campi sportivi Avigliana (Torino)

S1 Avigliana Bees vs Club Rovigo

S2 Fiorentina vs Staranzano Duck

F VINCENTE S1 VS VINCENTE S2

Baseball U15

VERCELLI QUALIFICATO DIRETTAMENTE AL GIRONE DI SEMIFINALE

girone 3

sabato 2 settembre

campo Godo, Russi (Ravenna)

G1 Bizantina vs Milano 1946

G2 Grizzlies Torino 48 vs PERDENTE G1

G3 VINCENTE G1 vs Grizzlies Torino 48

girone 5

sabato 2 settembre

campo comunale via Passo Buole (Torino)

S1 Club Rovigo vs Bc Fossano

S2 Bsc Grosseto vs PERDENTE S1

S3 VINCENTE S2 vs Bsc Grosseto

Softball U13

girone 2

domenica 10 settembre

campi sportivi Avigliana (Torino)

Blu Girls Pianoro vs Avigliana Rebels

girone 4

domenica 10 settembre

Grosseto

S1 Macerata vs BSC Grosseto

S2 Club Rovigo vs BCC Fossano

F VINCENTE S1 VS VINCENTE S2

Softball U15

girone 2

sabato 9 settembre

Kennedy, Milano

S1 La Loggia vs Bc Milano 46

S2 Forlì vs PERDENTE S1

S3 VINCENTE S2 vs Forlì

girone 3

sabato 9 settembre

Porta Mortara, Novara

S1 Caronno vs Porta Mortara Novara

S2 Pianoro vs PERDENTE S1

S3 VINCENTE S2 vs Pianoro