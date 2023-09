Reale Mutua Fenera Chieri ’76, allenamento congiunto con la Libellula Bra

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica tutti i quattro set giocati al PalaFenera con la Libellula Bra, formazione di serie B1 che come già un anno fa affronta le biancoblù nel primo allenamento congiunto del precampionato.

25-15, 25-20, 25-11, 25-22: questi i parziali dei set, i primi due dei quali giocati con il vecchio sistema di punteggio prima del rally point system.

Bregoli schiera inizialmente la diagonale Malinov-Grobelna, Gray e Zakchaiou al centro, Kingdon e Papa in banda, Spirito libero. Dal secondo set il coach biancoblù mischia le carte bando spazio nel sestetto anche a Kone, Morello, Cholet, Strumilo e Rolando. L’unica a non entrare in campo è Anthouli, arrivata a Chieri soltanto mercoledì.

Quattro nel tabellino le chieresi in doppia cifra. Migliore realizzatrice è Zakchaiou con 17 punti, seguita da Grobelna (13), Kone (12) e Kingdon (10).